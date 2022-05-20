Об этом он рассказал в интервью для The New York Times, передает «НБН».

Украина нуждается в большом количестве оружия для того, чтобы полностью освободить свою территорию от российских оккупантов. Начальник Главного управления разведки Министерство обороны Украины, генерал-майор Кирилл Буданов считает, что для Украины не должно быть каких-то ограничений по использованию некоторых видов вооружений, ведь, как отметил разведчик, войска РФ используют против Украины весь спектр своего оружия, кроме ядерного.

«Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения по использованию некоторых видов вооружения, хотел бы напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все виды вооружения, которые есть у нее: от крылатых ракет, которые запускают с подводных лодок до стратегических бомбардировщиков… Весь спектр оружия, кроме ядерного», — сказал он.

Буданов также перечислил, в каком оружии нуждается наше государство для проведения контрнаступления. По его словам, ВСУ нуждаются в ракетных комплексах средней и большой дальности, крупнокалиберной артиллерии, а также в ударной авиации.

Ранее военный эксперт Олег Жданов спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ. По его словам, наступление ВСУ стоит ожидать где-то в июле, когда Украина начнет получать и применять на поле боя современное оружие, полученное по ленд-лизу.