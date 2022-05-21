Как информирует «НБН», об этом говорится в материале Meduza со ссылкой на местные издания The Magas Times, а также «Фортанга».

Как выяснилось, речь идет о погибшем командире десантно-штурмовой роты, капитане России Адаме Хамхоевом. Более детально об этом проинформировало местное издание, ссылаясь на «офицерский корпус» Ингушетии.

Еще одно местное издание проинформировало, что погибшим является племянник заместителя главы Министерства обороны России, бывшего руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Отмечается, что Хамхоев погиб в ночь на двадцать первое мая. Согласно словам источника, оккупант был сыном сестры Евкурова, и тот «оказывал ему помощь, а также строил карьеру».

Напомним, ранее стало известно, что Украина может начать масштабное контрнаступление, что закончится хорошим результатом для Киева.