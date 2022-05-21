Как информирует «НБН», в интервью Meduza глава Conflict Intelligence Team заявил, что спустя полтора, может два месяца Украина начнет масштабное контрнаступление, после чего произойдет перелом ситуации в пользу Украинского государства.

Дословно из обнародованного заявления:

«На Донбассе будут продолжаться боевые действия. Если не будет мобилизации, тогда все будет своидиться к боям на позициях. Будут предприняты попытки проводить штурмовые операции, чтобы постепенно окружить тот или другой город. По всей видимости, в настоящее время будут проводить показательные судебные процессы над военнопленными бойцами из полка «Азов», а также морскими пехотинцами, которые были на комбинате «Азовсталь». »

Также отмечается, что примерно через полтора, а может и два месяца Украина начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе весьма силен. В материале отмечается, что украинские генералы и сам Владимир Зеленский прислушиваются в этом плане к обществу. Все необходимые ресурсы для этого имеются.

«Спустя полтора-два месяца нам удастся увидеть перелом ситуации не в пользу российских войск. По всей видимости, они начнут с Востока Украины и будут пытаться отрезать пути снабжения армии России».

Ранее стало известно о том, что Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине помощи на сумму в 40 миллиардов долларов.