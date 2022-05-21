Беседуя с супругой, оккупант из «ДНР» выразил готовность к дезертирству и пытается найти правозащитную организацию, чтобы сбежать с войны, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал СБУ.

«Я что, в каком-то плену или рабстве?» — негодует «освободитель».

Мобилизованный житель «республики» Донбасса заявил о намерении обратиться «хоть куда-то-то» по правам человека и просит жену помочь найти необходимую инстанцию, чтобы обратиться за помощью.

Военнослужащий армии страны-агрессора сетует, что он не может пожаловаться в Российскую Федерацию, потому что она заставила его воевать. Не хочет искать справедливости и у ставленника Кремля в «ДНР» Дениса Пушилина, который, по его словам, жителей ОРДО «подарил или продал России». Также оккупант осознает, что в Украине он будет изменником.

Ранее контрактники Вооруженных сил РФ рассказали, что вынуждены за свои деньги покупать все необходимое для участия в «спецоперации» в Украине. Солдаты страны-оккупанта недовольны тем, что у них нет аптечек, сухпайков, необходимой экипировки, а воевать приходится на технике СССР и с оружием, которое заклинивает.