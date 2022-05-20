Издание The Moscow Times опубликовало материал, в котором рассказало правду о сборах контрактников ВС РФ на войну в Украине. Журналисты выяснили, что российские солдаты оснащают себя для участия в боевых действиях за свои деньги, информирует «НБН».

Один из солдат Росгвардии, который подписал контракт, пожаловался, что на «гражданке» его доход составлял 75 000 рублей, сейчас же ему необходимо потратить минимум 200 000 рублей на экипировку.

Другой источник из армии РФ подтвердил, что каждый военнослужащий все необходимое покупает себе сам. В комментарии журналистам он сообщил, что ему приходится тратить свои деньги. У российских захватчиков нет сухпайков, теплых вещей, современных бронежилетов и касок. Идти в бой оккупантам приходится с техникой в советском нафталине и оружием, которое заклинивает.

Собеседники издания отметили, что у путинских солдат нет даже необходимого содержания в аптечках, поскольку в тех, которые им выдают, кладут только бинт, йод и жгут. При этом контрактников предупреждают, что такой набор при ранении им не поможет.

Ранее СБУ опубликовала запись телефонного разговора солдата РФ. Оккупанты мечтают получить «Байрактар», как у защитников Украины, и предчувствуют большие проблемы на поле боя после того, как ВСУ получат западное вооружение.