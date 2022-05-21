Ставленник Кремля в «республике» Донбасса Денис Пушилин заявил о «неизбежности трибунала» над украинскими бойцами, которые мужественно защищали Мариуполь от российских захватчиков, информирует «НБН» со ссылкой на «Новости Донбасса».

Главарь группировки «ДНР» нашел и причину, чтобы начать судебный процесс над военнослужащими Украины. По его словам, организовать трибунал для украинских бойцов необходимо, поскольку это «запрос граждан и общества».

В то же время иностранные СМИ обсуждают, как Российская Федерация может использовать в политических целях защитников Мариуполя. Оккупанты могут отобрать бойцов полка «Азов» для судебного разбирательства, чтобы показать россиянам «достижение» цели по «денацификации» Украины.