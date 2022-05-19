В статье The New York Times журналисты выразили убеждение в том, что Москва будет использовать украинских бойцов, которых вывезли с заблокированного оккупантами мариупольского завода «Азовсталь», в политических целях, информирует «НБН».

Российские СМИ пишут о том, что 89 военнослужащих армии Украины из Мариуполя вывезли в Таганрог. Американское издание пишет, что оккупанты готовятся судить украинских военных, в частности для этого отберут только бойцов полка «Азов».

Кремль за счет судебного разбирательства с украинскими военными попытается оправдать «спецоперацию», которая начиналась с заявлений российского руководства о необходимости «денацификации» соседнего государства.

Судебный процесс Москва представит россиянам как «победу» в Украине. сделав из бойцов «Азова» военных преступников. Журналисты предполагают, что соответствующая идея пришла в головы российских властей после того, как оккупант Вадим Шишимарин признал вину в расстреле мирного украинца.

Отметим, что в Американском институте изучения войны считают, что Москва внезапно дала согласие на эвакуацию украинских военных с «Азовстали» с целью как можно скорее заявить об установлении контроля оккупантов над Мариуполем.