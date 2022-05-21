Соответствующее заявление сделала замминистра внутренних дел Мэри Акопян. В пятницу, 20 мая, во время всеукраинского телемарафона она сообщила, что с начала полномасштабного нападения РФ пиротехники обезвредили почти 114 000 взрывоопасных предметов, среди которых около 2000 авиабомб, информирует «НБН».

Акопян отметила, что пиротехнические подразделения ГСЧС каждый день изымают от 2000 до 5000 взрывоопасных предметов и обследовали более чем 22 000 гектаров украинских территорий. При этом около 300 000 км² нашей страны загрязнены опасными боеприпасами.

Замминистра объяснила, что один день активных сражений приравнивается до 30 дней разминирования, поэтому по самым оптимистичным прогнозам полностью очистить Украину можно будет за 5-7 лет.

Ускорить процесс обезвреживания снарядов можно при помощи иностранных организаций, для этой цели уже создан Международный центр гуманитарного разминирования. Акопян сообщила, что уже несколько команд прибыло в нашу страну и на следующей неделе будут работать в разных регионах Украины.

Ранее в МВД сообщили, стоит ли ожидать нападения на Украину со стороны Беларуси. В ведомстве оценили вероятность наземной операции Лукашенко на территории нашей страны.