Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном на официальном сайте Белого дома. Известно, что президент США поставил свою подпись под законопроектом сегодня, двадцать первого мая.

Уточняется, что закон «О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 год» предусматривает собой дополнительное чрезвычайное финансирование на текущий финансовый год. Оно будет направлено американским федеральным агентствам для реагирования на ситуацию в Украине, а также для оказания помощи народу Украинского государства.

Примечательно, что сейчас стоит вопрос о вооружении не только Украины. В частности, власти Лондона рассматривают возможность предоставления оружия по стандартам НАТО для Молдовы, чтобы эта страна могла в будущем защитить себя от возможного нападения Российской Федерации.