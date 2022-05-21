Как информирует «НБН», во время интервью по случаю третьей годовщины со дня инаугурации, Верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Александрович Зеленский рассказал о варианте окончания боевых действий на территории Украинского государства.

Дословно из заявления Зеленского:

«Победа будет весьма сложной, даже кровавой. Она однозначно будет в бою. Однако окончание всего точно будет на дипломатическом уровне. Ведь есть вещи, которые, кроме как за столом переговоров, мы завершить не сможем».

Напоследок украинский лидер добавил:

«Потому что мы хотим вернуть все. А Российская Федерация ничего отдавать не желает. Именно поэтому концовка будет такой».

К слову, вчера мы писали о том, что наш президент Владимир Александрович Зеленский стал самым влиятельным человеком на планете в 2022 году.