Как информирует «НБН», об этом заявил городской голова Дмитрий Орлов.

Отмечается, что была взорвана дверь в подъезд, где проживает самопровозглашенный «глава народной администрации» Энергодара Андрей Шевчик. При этом известно, что сам коллаборант получил ранения.

В обнародованном сообщении отмечается:

«Интернет-ресурсами была распространена информация о взрыве, который утром, двадцать второго мая, произошел в Энергодаре на улице Курчатова. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. Однако точно известно, что во время взрыва ранения получил как сам глава самопровозглашенной «народной администрации» Шевчик, так и его охранники. Сейчас все они госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Из самих жителей подъезда при взрыве никто не пострадал. Из всего этого можно прийти к выводу, что поджидали именно самого коллаборанта, после чего нанесли точный и прицельный удар».

Ранее сегодня сообщалось о том, что войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по Запорожской области.