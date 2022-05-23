Украинский журналист Роман Цымбалюк в своем Telegram-канале сообщил, что путинские солдаты устали слушать от своих командиров обещания про поездку домой, поэтому самостоятельно ускоряют процесс возвращения в РФ, информирует «НБН».

По словам журналиста, оккупанты начали резко жаловаться на проблемы со здоровьем, а некоторые российские военнослужащие решились на более радикальные шаги ради отправки на родину.

Цымбалюк рассказал, что за прошедшую неделю в одной из батальонных тактических групп 6 общевойсковой армии страны-агрессора около 20 «освободителей» уехали домой по причине болезни.

В данном подразделении у солдат Путина внезапно обнаружились воспаления легких, бронхиты, хронические гаймориты и болезни почек. Один из российских захватчиков решил спасти себя от участия в боевых действиях в Украине, отрубив себе два пальца на правой руке.

Напомним, что СБУ опубликовала телефонный разговор оккупанта из «ДНР» с женой. Солдат армии страны-агрессора сравнил войну с рабством и намерен сбежать с ненавистной службы при помощи правозащитных организаций.