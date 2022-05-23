Как информирует «НБН» со ссылкой на Украинскую правду, глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунченко отметил, что после ударов по Малину россияне запустили ракеты по Коростеню.

В эфире телемарафона Бунченко отметил:

«На протяжении всех минувших суток у нас было весьма неспокойно. Вчера, приблизительно в 13 часов 40 минут на станцию Малин «прилетело». В результате мы имеем как минимум одного погибшего. Еще есть несколько раненных. Также у нас значительное повреждение около 150 жилых домов, магазинов. Вновь пострадала школа. Причем это повторилось с пятницы, 20 мая, буквально в одно и то же место был «прилет». Мы только начали оказывать помощь людям, восстанавливать окна, крыши… Повреждения были именно такого характера».

При этом он продолжил:

«Приблизительно в два и четыре часа ночи произошли взрывы в городе Коростень. В 4 часа был «прилет» в инфраструктуру железной дороги. В два часа ночи сработала противовоздушная оборона. Болванка просто упала в один из жилых массивов. Никаких значительных повреждений не было. Главное, что никто не пострадал от ночных атак».

Согласно словам Бунечко, это был уже третий ракетный обстрел Житомирской области на протяжении последних трех дней.