Народные депутаты рассматривают законопроект, который предусматривает наказание для водителей за оскорбление работников Национальной полиции Украины, информирует «НБН» со ссылкой на сайт «Твоя машина».

Законодательная инициатива предусматривает облегчение кошельков водителей за оскорбление сотрудников полиции при исполнении ими служебных полномочий, в том числе и при остановке автомобиля на дороге. Новый законопроект призван защитить честь и достоинство работников полиции во время службы.

В случае, если водитель оскорбит полицейского, его могут обязать оплатить штраф в размере от 340 до 680 гривен, либо назначить выполнение общественных работ сроком от 20 до 30 часов.

Как сообщалось, народные депутаты также намеренны рассмотреть законопроект, который ужесточит штрафы за административные нарушения правил, введенных во время войны.