По закону нашей страны «О мобилизации граждан» призыв украинцев на военную службу проводится в четыре волны, две из которых были выполнены по состоянию на 22 мая, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

В первую волну был мобилизован оперативный резерв, а также бывшие военнослужащие с боевым опытом и контрактники, которые служили после 2014 года. Во вторую волну призвали военных, которые проходили срочную службу или служили по контракту до 2014 года.

В третью волну в Украине мобилизуют офицеров запаса и военнослужащих, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений. В четвертую – всех украинских граждан, которые подходят по возрасту и не имеют проблем со здоровьем, с которыми не берут в армию.

Ранее в оборонном ведомстве Украины заявляли о том, что ВСУ укомплектованы на 100% и в большинстве областей до третьей волны призыва не дошли. Сейчас комплектование армии нашей страны осуществляют за счет военнообязанных граждан и резервистов.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщал, что пока что не предусмотрена следующая волна всеобщей мобилизации. Однако, если ее запустят, призывать будут не только офицеров, но и сержантов, а возможно и солдат.

В случае новой волны мобилизации Министерство обороны будет ориентироваться на конкретные нужды в военных и призывать по военно-учетным специальностям.

Отметим, что российский оппозиционер Марк Фейгин объяснил, почему стране-оккупанту нет смысла проводить всеобщую мобилизацию. Также он оценил вероятность нового призыва россиян в ВС РФ.