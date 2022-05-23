Об этом сообщает «НБН».

Кремль отправил в оккупированный Херсон пропагандистов, которые представились «иностранными журналистами», хоть на самом деле и близко такими не являются. Пропагандисты хотели снять нужную им картинку для российского телевидения.

Однако мужчина-пенсионер, с которым общались пропагандисты, обнулил все их старания. Мужчина на камеру заявил, что российские оккупанты захватили Херсон. При этом мужчина отметил, что он сам родился в Якутии.

«Захватили территорию. На каком основании? Какие здесь бандеровцы? Здесь бандеровцев нет. Я русский, родился в Якутии. И дальше что? Меня здесь убьют», — заявил он.

После эти слов псевдожурналистка не отцепилась от пожилого мужчины и поинтересовалась: «чего вы хотите?».

«Я хочу жить в Украине», — ответил ей пенсионер.

Видео можно посмотреть здесь:

Ранее появилась информация, что Россия планирует пресс-тур для пропагандистов в захваченные украинские города.