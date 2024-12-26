Руководитель ЦПД рассказал, что в Херсонской области российские «освободители» пытаются проводить десантные операции на острова. Подразделения ВСУ очень эффективно уничтожают захватчиков, армия Путина несет потери, информирует издание «НБН».

Он заявил, что ключевой замысел войск Российской Федерации в регионе – группами на лодках десантироваться на определенные участки островов. Однако украинские силы готовы к такому сценарию.

Коваленко заверил, что речи о наступлении войск государства-террориста на областной центр, чем пугают российские пропагандисты, не идет. При этом, как и ранее, опасность для города представляют вражеские атаки артиллерией, авиацией и ударными беспилотниками.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины Владиславволошин, ссылаясь на данные разведки, заявил, что нет признаков подготовки захватчиков к форсированию Днепра и наступлению на областной центр. Также он рассказал о штурмах ВС РФ на Херсонщине.