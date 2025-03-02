Как информирует «НБН» со ссылкой на лаконичные сведения и фотоматериал, обнародованные в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), российско-оккупационные войска не прекращает обстрелы Херсона и прилегающих районов.

Как стало известно, вечером субботы, 1 марта, специалистам-спасателям пришлось выезжать на тушение пожара, спровоцированного вражеской атакой на поселок городского типа Белозерка — здесь загорелся высохший камыш, и огнем охватило площадь в один гектар.

Кроме того, с наступлением ночи на воскресенье, 2 марта, диспетчеры Службы спасения получили идентичное сообщение — из попадания боеприпасов, загорелась газовая магистраль и вспыхнуло нежилое здание в городе Херсон.

Ликвидацию «чрезвычайниками» последствий военных преступлений страны-агрессора, можно рассмотреть ниже:

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее наш информационный портал писал о том, что облпрокуратура и ГСЧС показывали последствия массированного удара «Шахедами» по Харькову.