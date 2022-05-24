Кропивницкий суд вынес оригинальный приговор поклоннику страны-агрессора, который в социальных сетях распространял пророссийскую пропаганду, информирует «НБН».

В своем Telegram-канале глава Кировоградского областного совета Сергей Шульга сообщил, что юноша получил оригинальное наказание: его обязали выучить гимн Украины, песню «Батько наш Бандера», стих Владимира Сосюры «Любите Украину», а также раздел Конституции нашей страны о территориальном устройстве.

Кроме того, для «перевоспитания» «русскомирный» харьковчанин должен прочитать повесть «Тарас Бульба» Николая Гоголя и роман «И будут люди» Анатолия Димарова.

Ранее в оккупированном Херсоне пенсионер испортил рупорам Кремля сюжет. Мужчина во время общения с российскими пропагандистами на камеру рассказал правду о войне в Украине и о ситуации в его городе.