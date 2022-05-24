Кадры обращения захватчиков из «ДНР» к главарю донецких боевиков появились в Telegram-канале «Адвокат Права». Оккупанты, которые представились как «личный состав 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка в/ч-08818», не хотят участвовать в «спецоперации» Путина, информирует «НБН».

Солдаты сообщили Пушилину, что их «загребли» в начале войны с учебы и работы, им не проводили медкомиссию и подготовку к боевым действиям, просто дали автоматы и отправили на передовую. При этом оккупантов в «республике» уверяли, что их задействуют для возобновления порядка на «освобожденных» территориях или в сражениях на третьей линии обороны.

Захватчики рассказали, что в марте они несли большие потери личного состава, однако руководство безжалостно перебросило их на другой участок фронта воевать за «ЛНР». Обманутые солдаты требуют от ставленника Кремля в ОРДО провести ротацию и убрать их из передовой.

Отметим, что путинские военные ищут разные способы, чтобы сбежать с войны в Украине, перестав надеяться на командиров, которые рассказывают о скором возвращении домой. «Освободители» идут на радикальные меры, чтобы не участвовать в боевых действиях, вплоть до нанесения себе увечий.