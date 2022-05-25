Как информирует «НБН», об этом заявил Александр Гончаренко, городской голова Краматорска.

Дословно из заявления Гончаренко:

«Тревожная ночь прошла в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам, а также частному сектору. К счастью, обошлось все без жертв».

В это же время городской голова обратился с призывом ко всем местным жителям, которые выехали из города, чтобы они пока что не возвращались, так как сейчас там весьма опасно.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что российско-оккупационные войска нанесли ракетный удар по городу Запорожье. Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить одну из четырех крылатых ракет, которые враг выпустил по городу.

Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что сейчас наблюдается самая тяжелая ситуация в регионе за все восемь лет войны с Российской Федерацией.