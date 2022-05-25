Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Сегодня, двадцать пятого мая, в 05:13 войска Российской Федерации запустили по Запорожью четыре крылатые ракеты. Наша ПВО смогла сбить одну из них. Сейчас обследуется пораженная территория и на месте происшествия. Работают соответствующие службы».

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что в МВД пояснили, для чего Вооруженные силы Украины отошли от Светлодарска.