Об этом он поведал в эфире телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о тяжелой ситуации на Луганщине, где российские оккупанты продолжают наступление.

«Только на луганское направление Россия бросила порядка 20 батальйонно-тактических групп, Они неполные, не по 1000 человек, но от 300 до 500 в каждой группе есть. То есть, даже если посчитать в среднем 400 человек, то мы получим в порядке 10 тыс. и огромное количество техники, чего мы только уже не наблюдали», — заявил Гайдай.

По его словам, оккупанты бросили колоссальное количество сил и средств, чтобы полностью захватить Луганскую область.

«Бросили просто колоссальное количество сил и средств. Наши ребята держатся», — сказал он.

По словам Гайдая, Луганщина сейчас, словно второй Мариуполь – сдерживает огромное количество сил и средств противника, чтобы они не смогли пойти дальше.

Ранее Сергей Гайдай заявил, что на Луганщине сейчас самое тяжелое время за 8 лет войны с РФ.