Как информирует «НБН», об этом в Телеграм сообщил председатель военной областной администрации Сергей Гайдай.

В своем сообщении Гайдай отметил:

«Сейчас становится все хуже и хуже. Действия рашистов невозможно описать словами. Эти преступники убивают города Украины. Они буквально трощат все вокруг. Северодонецк сейчас едва живой. Областной центр был забросан авиабомбами. Войска России пошли в атаку на территории Луганской области по всем направлениям одновременно. Они атакую направление Северодонецка. Бои идут в Горской громаде со стороны Екатериновки и Золотого, у Попасной со стороны Камышевахи, а также в Белогоровке, нашей «Луганской Чернобаевке».

Кроме того, он добавил, что трасса сообщением Лисичанск-Бахмут полностью простреливается и там уже сейчас осуществляют «работу» ДРГ врага.

Председатель ОВА добавил:

«Ситуация на грани критической. Рашисты стянули в наш регион невероятное количество бойцов и военной техники. На оккупированных украинских землях орки держат наготове вертолеты, а также тяжелое вооружение. Свободная территория Луганской области сейчас подобна Мариуполю. Мы являемся форпостом, который сдерживает нашествие. Мы точно его сдержим».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по территории города Запорожья.