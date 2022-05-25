Об этом супруга Дениса Прокопенко рассказала для The Guardian, передает «НБН».

Командир полка «Азов» Денис Прокопенко позвонил своей супруге Екатерине. По словам Екатерины, их разговор был довольно коротким. Прокопенко успел сказать жене, что у него все хорошо и поинтересовался, как она.

При этом Прокопенко не успел подробно рассказать об условиях пребывания в плену у российских оккупантов, так как связь оборвалась. Однако из других источников Екатерине Прокопенко удалось узнать, что пленных украинских защитников с «Азовстали» держат в «более-менее удовлетворительных условиях».

«Их кормят, дают воду. Условия соответствуют требованиям и за этот короткий период они не подвергались насилию. Мы, конечно, не знаем, что будет дальше. Сейчас есть третьи стороны – ООН, Красный Крест, которые контролируют ситуацию», — сказала Екатерина Прокопенко.

Кроме того, по информации супруги Прокопенко, большинство раненных бойцов «Азова» россияне держат в селе Еленовка (оккупированная Донецкая область). А тяжелораненных защитников россияне держат в больнице оккупированного Новоазовска. По данным Екатерины Прокопенко, никого из защитников «Азовстали» россияне не вывозили на территорию России.

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