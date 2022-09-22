В эфире национального телемарафона глава государства Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что 215 украинских защитников вернулись на родину, информирует «НБН».

Украине удалось освободить защитников «Азовстали», иностранных военных, пограничников, моряков, нацгвардейцев, полицейских, бойцов территориальной обороны, таможенников и гражданских.

Как рассказал Ермак, обмен военнопленными состоялся благодаря личным договоренностям украинского лидера с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Пять украинских командиров до завершения войны будут оставаться в Турции под личными гарантиями защиты и безопасности главы государства.

Напомним, что еще в апреле в Кремле заявляли, что не рассматривают возможность обмена украинских военнопленных на кума российского президента Виктора Медведчука.