В интервью российскому правозащитнику и оппозиционеру Марку Фейгину советник главы ОПУ рассказал, что оккупанты пытаются прорвать снабжение между Бахмутом и Лисичанском, а также замкнуть котел вдоль железной дороги от Северска до Берестового. Таким образом оккупанты хотят замкнуть это кольцо о оставить в окружении Лисичанск и Северодонецк, устроив там «второй Мариуполь», информирует «НБН».

По словам Арестовича, сейчас там очень сложная ситуация для защитников Украины. «Освободители» постоянно наносят удары артиллерией и авиацией, кроме того, осуществляют практически непрерывные атаки наземными силами на наши войска. Россияне имеют превосходство в артиллерии и авиации.

«Там, мягко говоря, мы едва-едва выгребаем», — отметил советник Ермака.

Ранее экс-главарь «ДНР» Игорь Гиркин вновь раскритиковал «спецоперацию» России. Бывший «министр республики» рассказал о глупом военном решении командования оккупантов в битве за Донбасс.