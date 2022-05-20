В своем Telegram-канале экс-главарь боевиков «ДНР», комментируя боевые действия на Востоке Украины, заявил, что успехи российских захватчиков «по-прежнему носят тактический характер», информирует «НБН».

Гиркин отметил, что украинские защитники пытаются удерживать все важные крупные населенные пункты и могут рассчитывать на успех в этом, поскольку имеют достаточное количество сил и резервов.

По словам террориста, на Донбассе оккупанты выбрали «сражение на измор» и он оценивает такое военное решение российского командования «не выше идиотского». Также Гиркин отметил, что путинские войска заходят в «стратегический тупик», а Вооруженные силы Украины выигрывают время.

Отметим, что резкая критика «спецоперации» Путина и комментирование провалов оккупантов Стрелковым не обошлась без внимания российской пропаганды. Рупор Кремля Владимир Соловьев не доволен высказываниями экс-главаря «ДНР». Псевдожурналист назвал его предателем и пригрозил расправой.