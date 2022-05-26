В эфире национального телемарафона Данилов заявил, что единственная острая нужда Вооруженных сил Украины – боевые самолеты. По этой причине российские захватчики все еще продолжают доминировать в небе, информирует «НБН».

«Единственное, чего нам сейчас не хватает», — признался секретарь СНБО.

По словам чиновника, в войне против нашей страны государство-агрессор использует стратегическую авиацию, которая была передана Украиной по итогам договора от 1994 года. Самолетами Российской Федерации, которыми она запускает ракеты по нашим населенным пунктам, ранее летали и патрулировали небо украинские летчики.

Данилов отметил, что это грустно, но украинское руководство будет учиться на этих уроках.

Секретарь СНБО подтвердил, что оккупанты все еще сильны, несмотря на то, что ВСУ отражают из вооруженную агрессию. По его словам, задача защитников нашей страны состоит в том, чтобы свести военную мощь путинских войск к нулю. В таком случае в Москве больше никогда не поднимут вопрос вторжения в Украину.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что есть два пробела в поставках вооружения нашей стране. Глава МИД рассказал, что в ВСУ не хватает систем залпового огня и средств для ВВС.