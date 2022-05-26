В эфире всеукраинского марафона Енин заявил, что Украина готова дать отпор оккупантам, если они попытаются вновь атаковать нашу страну с северного направления, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу МВД.

Чиновник сообщил, что ведомство совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины укрепляет оборону вокруг границ. Также ужесточен режим службы в приграничных областях, там выставлены дополнительные наряды.

«Мы готовы к отпору любых попыток со стороны РФ», — заверил замминистра.

Отметим, что ранее американское издание The Washington Post опубликовало информацию о том, что украинские пограничники якобы готовятся к повторному вторжению путинских войск на территории Сумкой и Черниговской областей, поскольку враг наращивает силы вблизи границ Украинского государства.

Как сообщала украинская разведка, оккупанты исчерпали 60% своего запаса высокоточного оружия. В ГУР объяснили, сможет ли Россия быстро восполнить нехватку вооружения.