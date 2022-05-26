В эфире программы «Популярная политика» Грозев констатировал, что «спецоперация» Кремля превратилась в позиционную войну, чего не ожидала Москва и не готовилась к такому повороту событий, информирует «НБН».

«Если коротко, то все идет «по плану«», — сообщил журналист, отметив, что по плану, который «пишется каждый день».

Расследователь отметил, что из всего запланированного Путиным ранее ничего не исполнилось, одну войну он окончательно проиграл. Сейчас началась вторая война «без замысла, конкретных целей, стратегии». По его словам, каждый день Кремль пытается пережить войну, поэтому там никто не пишет сценарии. При этом глава РФ начал лично участвовать в командовании своими войсками в Украине.

Грозев не сомневается, что в конечном итоге расстановка сил на фронте изменится не в пользу оккупантов, поскольку, чтобы получить преимущество, нужно провести всеобщую мобилизацию россиян, на что Кремль не готов пойти.

Журналист согласился с прогнозом начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который ожидает окончания войны к концу этого года.

«Я бы поставил на это значительное количество денег», — признался Грозев.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, от какого ряда условий зависит завершения войны. Украинский лидер озвучил три главных фактора завершения боевых действий.