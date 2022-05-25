Во время Украинского завтрака в Давосе Зеленский сообщил, что окончание боевых действий со страной-агрессором зависит от трех ключевых факторов – желания сторон, финансовой прочности нашей страны и готовности Запада воевать с Россией, информирует «НБН»

Глава Украины подчеркнул, что в любом случае война с РФ завершится, после чего начнется мирный переговорный процесс. Он отметил, что не известно, с каким президентом России будет договариваться Киев, что зависит от действующего руководителя государства-оккупанта.

По мнению лидера украинцев, Путин не понимает реальное положение дел, в частности то, что наша страна не пойдет на уступки Кремля. По этой причине закончить вооруженный конфликт можно только тогда, когда кремлевский диктатор выйдет в реальность и будет готов завершить войну.

Ранее Зеленский подчеркивал, что по вопросу окончания российско-украинской войны нет смысла встречаться с посредниками, необходима встреча только с главой Российской Федерации. Президент Украины объяснил, почему нельзя обойтись без переговоров с Путиным.