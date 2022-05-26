Согласно его словам, о чем пишет «НБН» со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского, в восточном регионе захватчики из Российской Федерации предпринимают попытку наступать. Они обстреливают деревни и наносят ракетно-бомбовые удары. Местами вражеские силы имеют преимущество в технике и количестве военных.

Дословно из заявления Владимира Александровича:

«Украинские защитники, разведка Украины, все, кто стоят на защите страны, противостоят жесточайшему наступлению войск России на Донбассе. В некоторых местах вражеские силы весьма сильно преобладают в военной технике и живой силе. Власти РФ приняли показательные решения – они дали разрешение принимать на контрактную службу людей старшего возраста. Другими словами, молодых людей им уже не хватает, но желание воевать у них до сих пор есть. И чтобы отбить это желание у них, нам нужно еще немного времени. Еще нам нужна помощь партнеров. В первую очередь – оружием для Украины. Нам нужна полная помощь, без каких-либо исключений и ограничений. Нам нужна достаточна для победы помощь».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о вводе визового режима для россиян.