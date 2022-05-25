Как информирует «НБН» со ссылкой на ответ Зеленского на электронную петицию на сайте Офиса президента Украины, украинский лидер поддержал петицию о введении нашей страной визового режима для россиян.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«Я благодарю всех, кто присоединился к этой петиции. Благодарю за активную гражданскую позицию. На фоне широкомасштабной агрессии со стороны России, поднятый вопрос важен и насущен. Как следствие я поддерживаю необходимость усиления режима контроля за въездом граждан Российской Федерации на территорию Украинского государства. С учетом изложенного главе украинского правительства Денису Шмыгалю было направлено соответствующее письмо с просьбой проработать этот вопрос».

Насколько известно, петиция о создании визового режима для россиян на сайте президента обнародовали одиннадцатого февраля 2022 года.

Инициатором был указан гражданин Украины Никита Мазура. С момента появления петиция набрала порядка двадцати семи тысяч голосов.

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