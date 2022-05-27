Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Запорожской военной администрации.

Известно, что на Запорожском направлении враг открывал огонь по позициям украинских военнослужащих, применяя для обстрелов минометы, а также ствольную и реактивную артиллерию. Также велась контрбатарейная борьба.

Помимо того, группировка врага дополнительно усилена созданным танковым батальоном (танки Т-62). С территории Крымского полуострова Россия перебрасывает собственные силы. Причем не только сухопутные, но и воздушные, а также морские компоненты.

Известно также, что в сторону Мелитополя из Крымского полуострова выдвинулась колонна военной техники – порядка двух десятков тентованных грузовых автотранспортных средств и столько же установок залпового огня «Град».

Помимо того, в настоящее время военные РФ взводят третью линию собственной обороны, они перебрасывают подкрепления, чтобы закрепиться и удержать собственные позиции в южной части Украины. Также о войне на территории своей страны заговорил и белорусский диктатор Александр Лукашенко.