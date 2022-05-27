Маленький украинец обратился к одному из самых влиятельных политиков мира, отрыв ему свое главное желание. Письмо главе британского правительства ребенок передал через ФК «Шахтер», информирует «НБН» со ссылкой на сайт футбольного клуба.

Илья рассказал Джонсону, что он мечтает, чтобы как можно скорее закончилась война и перестали умирать люди. Маленький украинец хотел бы играть в футбол в родном Мариуполе, и чтобы в мире у других детей не было войны. Мальчик передал привет юным британцам и поблагодарил страну за помощь Украине.

«Мы победим!» — написал Илья.

Кроме того, ребенок рассказал Джонсону, что у него живет кошка Фрося, а также сообщил политику, что присылает нарисованный им украинский флаг и крепко обнимает премьера-Британии.

Отметим, что все родные Ильи погибли: мама при взрыве моста, папа пропал без вести. Мальчика привели к волонтерам дедушка и бабушка, их тела нашли расстрелянными. Ребенок провел три недели под бомбежками, после чего вместе с волонтерами пешком дошел до Бердянска.

Сейчас Илья живет у супружеской пары из Киева. После войны они намерены стать его официальными опекунами.

Напомним, что Джонсон написал открытое письмо к юным украинцам. Британский политик поддержал маленьких граждан Украины, восхитившись их способностью высоко держать голову в такое сложное время.