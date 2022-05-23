Британский премьер написал письмо, в котором трогательно обратился к украинским детям. Джонсон написал, что в апреле глава Украины Владимир Зеленский показывал ему Киев. Тогда его огорчило отсутствие детей и подростков на улицах столицы, информирует «НБН» со ссылкой на CBN.

Политик отметил, что многие украинские дети с начала вторжения России были вынуждены покинуть свои дома, оставить свою семью, друзей, домашних животных и все, что им знакомо. Маленьким жителям Украины пришлось искать убежища на станциях метро, в других города и странах, и видеть то, свидетелем чего не должны быть дети.

Джонсон признался, что он не может представить, насколько трудным выдался этот год для юных украинцев. Премьер Великобритании добавил, что маленькие украинцы должны гордиться своей страной, своими родителями, семьями, защитниками государства и больше всего – собой.

По его мнению, дети Украины учат тому, что значит быть сильным и достойным, и как высоко держать голову в даже самые трудные времена.

«Я не могу придумать лучшего примера для подражания», — написал британский политик.

Джонсон заверил, у маленьких украинцев есть миллионы друзей по всему миру, включая Великобританию. Граждане Соединенного Королевства поддерживают украинских детей, поднимая флаги Украины над домами, магазинами, церквями, офисами и детскими площадками.

Премьер-министр отметил, что украинский флаг поднят и над его крышей на Даунинг-стрит, на окнах домов которой британские дети нарисовали подсолнухи. Также в Великобритании молодые люди рисуют флаг Украины в своих классах и делают сине-желтые браслеты.

Политик не сомневается, что Украина выиграет войну с Россией и всем сердцем надеется, что совсем скоро юные украинцы смогут вернуться домой. Он добавил, что в Великобритании никогда не забудут о детях Украины и они гордятся тем, что могут называть их своими друзьями.

Отметим, что Джонсон во время телефонного разговора с Зеленским пообещал, что Британия удвоит гуманитарную помощь Украинскому государству.