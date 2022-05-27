В беседе со своей женой оккупант рассказывает, что российские солдаты не хотят воевать в Украине и при любой возможности ищут способ вернуться на родину, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Общаясь с супругой, он сообщил ей, что его сослуживцы просто берут и уезжают из Украины. Путинский военный отметил, что его бригаду намерены расформировать, потому что большая часть солдат уволилась. Их не пугают наказания и даже угроза расстрела.

«Освободитель» отметил, что как только один военнослужащий по истечению срока контракта собирается уехать домой, за ним в «КАМАЗ» прыгает еще 8 человек, которые хотят уволиться по несоблюдению контракта со стороны ВС РФ.

«И они просто едут и увольняются. И вот так вот постоянно», — рассказывает российский захватчик.

Солдат Путин выразил надежду на то, что он также вскоре вернется в Россию в конце мая – по завершению 90 дней, на которые якобы рассчитана «специальная операция» Кремля.

Помимо попыток уволиться российские военные начали массово жаловаться на проблемы со здоровьем. Кроме того, «освободители» выбирают более радикальные способы для возвращения на родину – причиняют себе вред.