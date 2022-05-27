Об этом сообщил в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает «НБН».

В захваченном Россией Херсоне оккупанты разыскивают мариупольцев, которые покинули родной город и приехали в Херсон, спасаясь от российских бомбардировок.

По словам Андрющенко, оккупанты намерены возвращать мариупольцев домой, где их будет ждать настоящее гетто. По его словам, оккупационные власти устанавливают места компактного размещения и уже формируют автобусы для отправки мариупольцев назад в Мариуполь.

Он призывает мариупольцев, которые временно нашли укрытие в Херсоне, быть максимально осторожными и на несколько дней уехать в окрестные населенные пункты.

«Сообщайте родным и близким, кто нашел временное укрытие в Херсоне, об опасности. Лучше на несколько дней поехать в окрестные населенные пункты до выяснения уровня угрозы», — пишет советник мэра Мариуполя.

Он отметил, что сейчас причина и цель данных действий оккупантов непонятны. Но добавил, что бесспорным фактом является то, что российские захватчики превращают Мариуполь в настоящее гетто.

К слову, ранее пенсионер из Херсона испортил сюжет российским пропагандистам, которые приехали в город., чтобы снять сюжет для росТВ.