В интервью изданию «Радио Свобода» представитель ГУР сообщил, что глава РФ Владимир Путин не отступится от своих намерений по Украине, поэтому боевые действия затянутся, информирует «НБН».

Длительность активной фазы войны, по словам Скибицкого, зависит от сопротивления Украины, состояния ВСУ и помощи западных партнеров. Учитывая эти факторы, борьба с Россией может затянуться до сентября, октября и даже до конца года.

Представитель украинской разведки отметил, что иностранные лидеры, политический бомонд, представители экономического блока России, олигархи пытались убедить кремлевского диктатора не вторгаться в чужое государство.

Однако Путин никого не слышит и никому не доверяет. У главы РФ есть свой план по восстановлению российской империи, о чем он сообщил всему миру. По этой причине война будет длительной, ведь президент-агрессор не собирается сдавать свои позиции.

Ранее Скибицкий заявил, что россияне исчерпали 60% своего арсенала высокоточного оружия. Он рассказал, смогут ли оккупанты оперативно пополнить эти запасы.