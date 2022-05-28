По словам первой леди Украины, фраза «не все так однозначно» свидетельствует о том, что человек подхватил «русский вирус». Зеленская привела пример, в котором бандит режет человека в темном переулке, и очевидцы в этой ситуации сразу поймут, что нужно встать на сторону жертвы, информирует «НБН» со ссылкой на Elle.

«Нет, люди. Все однозначно», — заявила жена украинского лидера, добавив, что в вопросе войны нет спорных точек зрения.

По ее мнению, нормальный человек знает, что нападающий не прав. Поэтому не может быть неоднозначности с положением нашей страны. Зеленская считает, что главная ложь путинской России, с которой она идет в мир, заключается в том, что нападение на чужое государство «можно как-то объяснить». Этой дефектной логике, по ее словам, подвергаются многие граждане других стран.

Ранее первая леди Украины объяснила провал «спецоперации» Путина. Зеленская раскрыла, что не учел кремлевский диктатор при планировании полномасштабного нападения на нашу страну.