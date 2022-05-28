Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор путинских офицеров, которые обсуждают массовые отказы солдат выполнять приказы и идти воевать, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал СБУ.

«У деда как всегда, все не хотят!» — жалуется оккупант. Его собеседник обещает прислать новобранцев для «усиления».

«Ну те на подвале, передай», — сообщает офицер о наказании для «отказников», на что другой возмущается, что опять «освободители» устроили бунт. Оказалось, что весь личный состав отказывается идти в наступление.

«Практически все!» — информирует путинский военный.

Помимо отказа воевать, российские захватчики просто сбегают из Украины и массово увольняются. Об этом свидетельствуют слова оккупанта из ранее обнародованной перехваченной беседы Службой безопасности Украины. Он рассказал, что его бригаду хотят расформировать, поскольку большая часть личного состава уволилась и озвучил схему возвращения солдат РФ домой.