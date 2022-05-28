Как информирует «НБН», об этом Резников сообщил в социальной сети Facebook.

Дословно из заявления, обнародованного Резниковым:

«Сегодня на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии. Это гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Еще в марте месяце это просто нереально было представить. Однако сегодня это уже реальность. Я рад сообщить всем новость, что парк 155-миллиметровой артиллерии пополняется. Наша страна уже получила САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника».

Кроме того, Резников отметил, что береговая оборона Украинского государства получит на свой баланс ракеты Harpoon.

В сообщении говорится:

«Береговая оборона Украины не просто будет усилена ракетами Harpoon. Они будут применяться подготовленными украинскими командами. Я убежден в том, что боевое братство «Гарпунов» и наших «Нептунов» поможет освободить и вновь сделать безопасным наше море, Черное море, в частности защитить Одессу».

Примечательно, что среди последних поступлений Резников также упомянул более сотни американских беспилотных летательных аппараратов разных типов.

Ранее Алексей Резников заявил, что Россия изменила тактику войны в Украине.