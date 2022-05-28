Как информирует «НБН» со ссылкой на Минобороны, некоторые подробности об этом рассказал командующий силами обороны, генерал-лейтенант Сергей Наев.

Дословно из заявления Сергея Наева:

«Вражеские силы на территории Донецкой и Луганской областей каждый день и каждую ночь осуществляет наращивание сил и средств для выполнения задач по выходу в определенные районы с последующими попытками окружить войска Украины. Военное командование принимает исчерпывающие меры по адекватному реагированию на указанные намерения вражеских сил. Наши защитники ценой собственной жизни, а также здоровья всячески сдерживают наступления врага, а также делают все необходимое для удержания участков фронта, где враг продолжает накапливать дополнительные силы и средства».

Кроме того, Наев также отметил, что на территории Запорожской и Харьковской областей Вооруженные силы Украинского государства укрепляют оборону.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Владимир Путин намерен нанести ядерный удар по Европе с территории Беларуси. Некоторые свои предположения об этом высказал историк российского происхождения Юрий Фельштинский.