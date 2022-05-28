В интервью журналистке Алесе Бацман историк заявил, что глава Кремля разрабатывает план нанесения ядерного удара по Европе из Беларуси. По словам Фельштинского, именно по этой причине до сих пор белорусские территории не аннексированы Российской Федерацией, информирует «НБН».

Страна-агрессор не поглощает соседнее государство на формально-юридическом уровне, поскольку Путин намерен перебросить туда ядерное оружие и атаковать Европу. Он надеется, что ответные удары Запада будут нанесены по Беларуси либо их провести будет трудно, поскольку страна слишком вклинивается в Европу. Историк отмечает, что эти удары могут привести к распространению радиации за пределы белорусской территории.

По мнению Фельштинского, Александр Лукашенко не просто так вывел Беларусь из безъядерного статуса. Это было сделано с определенным умыслом, поскольку нелегитимный президент не играет самостоятельной роли.

Историк предполагает, что Путин ударит по Украине, Польше или Литве. Об этом свидетельствует заявление из Москвы о том, что Украинское государство якобы с 2014 года занимается разработкой ядерного оружия, которое появилось в государственном агентстве РФ «ТАСС».

Таким образом Кремль готовит почву для того, чтобы перебросить тактическое ядерное оружие на территорию Донбасса и обстреливать другие украинские регионы. В этом случае россияне будут говорить, что украинцы сами себя обстреливают, чтобы опорочить их страну.

Позже Лукашенко заявляет о том, что он владеет информацией якобы о размещении ядерного оружия в Польше и Литве Североатлантическим Альянсом. В результате прозвучали три вероятные мишени для удара агрессора – Украина, Польша, Литва.

Фельштинский предполагает, что Путин хочет за счет «ограниченной ядерной войны» надавить на европейские страны, чтобы они испугались и отдали ему все, что он хочет.

В то же время в Москве утверждают, что Российская Федерация может применить только ответно-встречный ядерный удар и не может атаковать первой. Вице-премьер РФ Юрий Борисов озвучил критерий для ответного удара.