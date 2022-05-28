В Telegram-канале ГУР МОУ сообщили, что российские командиры частей материально-технического обеспечения не хотят нести ответственность за потерю техники. По этой причине они запрещают водителям заниматься эвакуацией раненых солдат, а также подвозить на передовую топливо и продовольствие, информирует «НБН».

Украинская разведка выяснила, что более 3000 тысяч тыловых автомобилей ВС РФ остаются на хранении в пунктах постоянной дислокации. С начала полномасштабного нападения на Украину, оккупационные войска материально-технического обеспечения задействовали более 45% автомобильной техники.

При этом оказалось, что вся логистическая система Вооруженных сил Российской Федерации не способна обеспечить потребности большого количества подразделений на расстоянии свыше 100 километров от границы страны-агрессора.

Отметим, что у российских захватчиков также начались проблемы с вооружением. Представитель ГУР Вадим Скибицкий сообщил, какое количество высокоточного оружия оккупанты уже использовали.