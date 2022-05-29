Как информирует «НБН», об этом говорится в украинских СМИ.

Она отметила:

«Нужно понимать, что процесс поставки оружия действительно требует времени. До того, как началось широкомасштабное наступление в нашу страну, западные производители оружия уже имели определенные контракты, а также обязательства. Другими словами, когда мы говорим, что нам нужно внезапно, и мы заключаем соглашения, вот прямо завтра, производители должны определенным образом скорректировать те отношения – деловые, а также партнерские, которые на то время уже были».

Помимо того, Маляр пояснила, каким образом сейчас происходит процесс транзита оружия в Украину.

Заместитель главы оборонного ведомства Украины заявила:

«Если мы говорим о транзите оружия по территории других государств, то это гораздо сложнее, нежели привезти что-то физическому лицу, к примеру, в чемодане».

Согласно словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, соглашения о поставках оружия уже заключены.

Она также подытожила:

«Мы должны набраться терпения, а также понять, что практически все сделки уже заключены. Мы понимаем, с какой периодичностью и когда будет поставляться нам оружие. Однако чтобы у нас уже был паритетный уровень в боях, нам необходимо некоторое время».

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у россиян началась настоящая истерика из-за передачи Штатами Украине дальнобойной артиллерии.