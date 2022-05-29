Как иинформирует «НБН», об этом коротко рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Телеграм.

«Сразу же после того, как стало известно, что Украина все же получит MLRS с нормальной дальностью действия (более 100 километров), в России сразу же впали в истерическую истерику. Сейчас над всем русским болотом стоит дикий визг. Они говорят: «Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия».

Он пояснил, что это может означать только одно, что Российская Федерация способна воевать только против мирных граждан, у которых нет оружия.

«Но если оппонент получает равноценное оружие, то вражеские силы «сразу же надзюрюют себе в штаны», если оппонент получает равноценное оружие», — подчеркнул Подоляк.

Напоследок он добавил:

«Вывод? Проще и быть не может. Два диких русских гвалта: «отмените санкции!» и «на коленях умоляем»: не предоставляйте Украине MLRS!» — прямое доказательство крайней эффективности именно этих двух шагов…».

В свой черед Подоляк акцентировал внимание на том, что из-за врожденной трусости пропагандисты России без устали заявляют о готовности применять на территории Украины и химоружие, и тактическое ядерное оружие в то время, считая, что имеют право убивать граждан нашей страны всеми видами тяжелого оружия.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ ликвидировали командира российских десантников.