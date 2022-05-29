Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире марафона новостей, сейчас в городе наблюдается весьма напряженная ситуация.

Дословно из заявления Терехова:

«Весьма напряженные дни сейчас. Был массированный обстрел несколько дней назад. Харьков не прекращают обстреливать. Сегодня мы также, к большому сожалению, имеем обстрел одной из частей города. Местным жителям нежно быть весьма осторожными».

Кроме того он добавил, что жителям города нужно осознавать все риски и не пренебрегать вопросами безопасности.

Терехов добавил:

«Да, сейчас в городе начали открываться кафе, магазины. Работают некоторые рестораны. Однако все жители Харькова должны понимать, что опасность ракетных ударов и обстрелов сохраняется. Люди, которые возвращаются после эвакуации, приезжают совершенно в иной город. Сейчас у нас война и все граждане должны понимать это».

Примечательно, бойцы ВСУ мужественно продолжают защищать территорию Украины. За время войны наши защитники уничтожили третью часть современных танков России.