Об этом он поведал в эфире Politeka-Online, передает «НБН».

Известный астролог Влад Росс заявил, что самые худшие времена для России начнутся в августе этого года. А вот для Украины, по его словам, с этого периода все начнется меняться в лучшую сторону.

Росс также заявил, что Росси не избежать дефолта.

«Он может произойти в конце июля, начале августа, середине августа. Поскольку именно в это время будет очень существенным образом подорвана связь Москвы с внешним миром. И санкции начнут сказываться мощнейшим образом. Поэтому, как и в августе 1998 году, в год Тигра произошел дефолт в России, так и августе 2022 года произойдет дефолт», — сказал он.

Астролог прогнозирует, что после дефолта в России начнется мощный политический кризис.

«Полетит вся власть», — сказал он.

Росс также спрогнозировал, когда правлению Путина придет конец. Он заявляет, что после марта 2023 года Путина уже не будет.

«Ждем свержение черта… Самая конечная дата правления Путина – это март 2023 года. Дальше его не будет», — прогнозирует астролог.

Ранее астролог Боровая озвучила критичную дату для Путина.